Alevlere bir işçinin, pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğalgaz borusu aniden tutuştu.

Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı

İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı VİDEO



Pet şişedeki suyla söndürmeye çalıştı

Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki işçiler, itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bir işçi, kepçeden kum dökerek yangının büyümesini engellemeyi denedi. Bir başka işçi ise pet şişeye doldurduğu su ile alevlere müdahale etti.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.