Petrol
108.95
-0.15%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
483.194
2.13%
BTXN Coin
13.64
-11.65%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    İstanbul'da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı

    Alevlere bir işçinin, pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 19.05.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 17:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı

    İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğalgaz borusu aniden tutuştu.

    Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

    Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı

    İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

    Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı VİDEO

    Pet şişedeki suyla söndürmeye çalıştı

    Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki işçiler, itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı.

    Bir işçi, kepçeden kum dökerek yangının büyümesini engellemeyi denedi. Bir başka işçi ise pet şişeye doldurduğu su ile alevlere müdahale etti.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İstanbul da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı #1

    İstanbul da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı #2

    İstanbul da yangına pet şişedeki suyla müdahale etmeye çalıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Bakan Ersoy: Müzeler, insanlığın hafızasını koruyan muhafızlardır
    Kültür Sanat

    Bakan Ersoy: Müzeler, insanlığın hafızasını koruyan muhafızlardır

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Raşit Bener'in romanı Ümid'i Afil, yıllar sonra yeniden yayınlandı
    Kitap

    Raşit Bener'in romanı Ümid'i Afil, yıllar sonra yeniden yayınlandı

    Görüş Bildir