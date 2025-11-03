İstanbul'da yangında 4 kişilik aile mahsur kaldı

- İstanbul Beyoğlu'ndaki bir binada elektrik tesisatından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Yangın sırasında üst katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
- Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen verilirken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar...
Bülbül Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Yangın, binanın bodrum katındaki elektrik tesisatından çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
4 KİŞİ MAHSUR KALDI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı.
Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarma anları kameralara yansıdı.
İTFAİYE 4 KİŞİYİ KURTARDI
Binanın üst katlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarılarak ambulansa alındı. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye ambulansta oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Olay nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.