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    İstanbul'da yapılan operasyonlarda 485 kilo kaçak tütün ele geçirildi

    7 ilçede 20 farklı adrese kaçak nargile tütünü operasyonu düzenlendi. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken 485 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 04:41
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 05:37
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    İstanbul'da yapılan operasyonlarda 485 kilo kaçak tütün ele geçirildi

    İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 7 ilçede 20 farklı adres tespit etti.

    Belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    ESENYURT’TA 485 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Kaçak nargile tütünü operasyonu kapsamında Narkotim ve Motosikletli Polis Timleri’nin baskın yaptığı adreslerden biri Esenyurt’ta bir apartman dairesi oldu.

    Dairede yapılan aramada 485 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

    Dairenin bir odasını tütün üretimi için kullanan yabancı uyruklu 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda nargile tütününün yanı sıra üretimde kullanılan, hassas tartım terazisi, hamur karıştırma makinesi ve kıyma makinesine de el konuldu.

    Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

    İstanbul da yapılan operasyonlarda 485 kilo kaçak tütün ele geçirildi #1

    İstanbul da yapılan operasyonlarda 485 kilo kaçak tütün ele geçirildi #2

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