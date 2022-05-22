İstanbul'da ‘Yaren leylek’ 7 yıldır aynı camiden vazgeçmiyor

Beykoz’da 7 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapan leylek, cemaatin neşesi oldu.

Bursa'nın Eskikaraağaç köyüne her bahar gelen Yaren leylek ile Adem amcanın dostluğu Türkiye'nin sempatisini kazanmıştı.

Bir benzeri olay da Beykoz’da yaşanıyor. Beykoz'da baharın habercisi leylekler, her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor.

Beykozlu ‘Yaren Leylek’ ise Değirmendere Mahallesi'nde yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camii'nin kubbesine 7 yıldır yuva yapıyor. Her yıl mart ayının ilk haftasında caminin kubbesine yuva yapan leylek, ezan sesleri altında yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

Cami cemaati tarafından sevilen leylek köyün simgesi haline gelirken, Beykozlu Yaren leyleği görmek isteyenler minareye çıkmayı da ihmal etmiyor. Cami kubbesine yuva yapan leylek dron ile de görüntülendi.

“Her ezan saatinde gagasını kubbeye vurarak ezan saatinin olduğunu belirtir”

Halil Elmas isimli vatandaş, “Biz bu caminin temelini 2012 yılında atmaya başladığımız zaman caminin kubbesi bitikten sonra bu leylek buraya geldi. O gün bugündür her leylek zamanı burada yumurtlayıp yavrularını büyütür gider. Herkesin sevgilisi haline geldi. Her ezan saatinde gagasını kubbeye vurarak ezan saatinin olduğunu belirtir. Herkes kalkar camiye gider. Tabii bu da bizim Yaren'imiz oldu. Herkesin, köylünün Yaren'i, neşe kaynağımız” dedi.

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"Neşe kaynağımız oluyor"

Muzaffer Selim adlı vatandaş, “Camimiz yapılalı 8 yıl oldu. Bu leylek buraya 6-7 yıldır geldi. Her yazın geliyor. Yavrularını büyütüp gidiyor. Bursa’da da böyle bir leylek varmış. Bu da bizim Yaren'imiz. Camiye gelip seyrediyoruz. O da bizim neşe kaynağımız oluyor” ifadelerini kullandı.

“Burada yavrularını ezan sesleriyle büyütüyor”

Ali Demir isimli vatandaş ise, “6-7 yıldır bu leylek bizim camimizin üzerine konaklıyor. Bu bizim köy olarak. Beykoz olarak Yaren/imiz oldu. Burada yavrularını Kur/an sesleri, ezan sesleri, sela sesleriyle büyütüyor. Ardından sanırım temmuz ayında Afrika tarafına göç ediyor” diye konuştu.