- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
İstanbul'da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
Organize suç örgütü kurarak yasa dışı bahiste para transferine aracılık ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
- AA
- 16.03.2021 - 08:11
- Güncelleme : 16.03.2021 - 09:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yürüten İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiklerini belirledi.
20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekipler; Sultangazi, Eyüp, Kağıthane, Üsküdar, Bahçelievler, Silivri ve Fatih'te 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.