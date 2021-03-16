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    İstanbul'da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

    Organize suç örgütü kurarak yasa dışı bahiste para transferine aracılık ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
    • AA
    • 16.03.2021 - 08:11
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 09:06
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    İstanbul'da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takip yürüten İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiklerini belirledi.

    20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ekipler; Sultangazi, Eyüp, Kağıthane, Üsküdar, Bahçelievler, Silivri ve Fatih'te 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

    Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    İstanbul da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı #1

    İstanbul da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı #2

    İstanbul da yasa dışı bahis: 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı #3

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