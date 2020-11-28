Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
133.603
0.81%
EXEN Coin
9.50
-5.28%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

    Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.11.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 12:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler 6 ay süresince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

    14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 yedek şarjör, 5 mermi, 7 dizüstü bilgisayar, 65 cep telefonu, 505 SIM kart, 9 flaş bellek, 208 banka kartı ve 2 para sayma makinesi ile 1 milyon 313 bin 410 lira, 3 bin 400 dolar ve 1960 euro ele geçirildi.

    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

    6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

    İstanbul da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama #1

    İstanbul da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama #2

    İstanbul da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir