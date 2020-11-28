Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 6 ay süresince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 yedek şarjör, 5 mermi, 7 dizüstü bilgisayar, 65 cep telefonu, 505 SIM kart, 9 flaş bellek, 208 banka kartı ve 2 para sayma makinesi ile 1 milyon 313 bin 410 lira, 3 bin 400 dolar ve 1960 euro ele geçirildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.