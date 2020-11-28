- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
- AA & Ensonhaber
- 28.11.2020 - 12:00
- Güncelleme : 28.11.2020 - 12:15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Ekipler 6 ay süresince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 yedek şarjör, 5 mermi, 7 dizüstü bilgisayar, 65 cep telefonu, 505 SIM kart, 9 flaş bellek, 208 banka kartı ve 2 para sayma makinesi ile 1 milyon 313 bin 410 lira, 3 bin 400 dolar ve 1960 euro ele geçirildi.
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.