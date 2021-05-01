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İstanbul’da yasağı delen kafeye baskın kamerada

İstanbul’da yasağı delen kafeye baskın kamerada

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 günlük tam kapanma sonrası yasağa rağmen açık olan bir kafeteryaya baskın düzenledi. Baskın kameralara yansırken, içerideki 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı.