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    İstanbul'da yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı’nda ağ ile balık tuttular

    İstanbul Arnavutköy’de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı’nda ağ ile balık tutan 2 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • İHA
    • 11.09.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 21:43
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    İstanbul'da yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı’nda ağ ile balık tuttular

    İstanbul Arnavutköy’de ağ atarak balık tutmanın yasak olduğu Sazlıbosna Barajı’nda 2 kişi balık tuttu.

    YASAĞI UMURSAMADILAR

    Ağ ile avlanma yasağını dinlemeyen kişiler baraja ağ atarak balık tutarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    TESPİT İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

    Görüntülerde, sadece olta ile balık tutmanın yasak olmadığı baraj ağ atıldığı görülürken, polis ekipleri kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.

    İstanbul'da yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı’nda ağ ile balık tuttular VİDEO

    İstanbul da yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı’nda ağ ile balık tuttular #1

    İstanbul da yasağı dinlemediler, Sazlıbosna Barajı’nda ağ ile balık tuttular #2

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