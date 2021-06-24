İstanbul'da yasak avlanan 1.5 ton balığa el konuldu

Yasak dönemde avlanıldığı tespit edilerek el konulan 1.5 ton balık, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.

İstanbul'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimler ve farklı illerden gelen su ürünleri kontrolörlerinin aralarında bulunduğu 45 kişilik ekip, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı.

1.5 TON BALIĞA EL KONULDU

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimde 54 palamut, 33 kasa kefal,18 kasa istavrit, 8 kutu sazan, 2 kasa tekir, 1 kasa eşkina, 3 lagos ve bir kılıç balığı olmak üzere 1,5 ton su ürününe Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında zaman ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı gerekçesiyle el konuldu.

7 İŞ YERİNE CEZA

Mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararlaştırılan balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlanırken, 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.