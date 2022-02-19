İstanbul'da yaşayan Dilay'dan iki gündür haber alınamıyor

Kurs ve cenaze bahanesiyle evinden ayrılan 14 yaşındaki Dilay Meşe ortadan kayboldu. İki gündür kızlarına ulaşamayan aile, polsten gelecek iyi bir haberi bekliyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Gülensu Mahallesi'nde ailesiyle beraber yaşayan 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Dilay Meşe, 17 Şubat günü 'kursa gidiyorum' diyerek evden çıktı.

Bir süre sonra annesi Dürdane Meşe’yi arayan Dilay, "Arkadaşımın akrabası ölmüş, cenazesi var. Bugün arkadaşımda kalacağım." dedi.

İKİ GÜNDÜR KAYIP

Telefon konuşmasının ardından cenazenin olmadığını öğrenen ve kızları eve gelemeyen aile, polise başvurdu. Polis ekipleri, Dilay'ı bulmak için harekete geçti.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİLER

Çaresiz aile kızlarını bulmak için sosyal medya üzerinden de kampanya başlattı. Kampanyayı gören vatandaşların kimi genç kızı Esenyurt’ta, kimi ise Avcılar’da, kimi de Pendik’te gördüğünü belirterek aileye mesajlar attı. Meşe ailesi, kızlarının bir an önce bulunup eve getirilmesini istiyor.

"ÖYLE BİR ARKADAŞI DA YOKMUŞ"

Anne Dürdane Meşe, "Telefon etti bana, “anne bir arkadaşımın annesinin akrabası ölmüş, memleketine gitmiş. Ben de yanında kalacağım” dedi. Ben de “olmaz kalamazsın, izin vermiyorum eve gel” dedim. O da “yok gideceğim” dedi. “Gideceğim” deyince telefonu kapattı. Daha da gelmedi. Yalan söylemiş, öyle bir arkadaşı da yokmuş." şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA 'DÖNMEYECEĞİM' DİYE MESAJ ATTI

Kayıp Dilay'ın ablası Ceylan Polat ise "Gören, duyan kim varsa irtibat numaramız belli zaten. Sağ olsun ummadığımız insanlar mesaj atıyor. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Bir an evvel gelsin istiyoruz. Kendisiyle konuşamadık. Dün 12 gibi bir yakın arkadaşına mesaj atıyor, "Ben İzmit’teyim. Şehir dışına çıktım daha da gelmeyeceğim." diyor." dedi.









