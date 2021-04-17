Aynı evden beraber çıkan ve 24 saattir haber alınamayan 11 yaşındaki Kardelen Koçak ile 13 yaşındaki Elif Baysu, her yerde aranıyor.

İstanbul Avcılar'da yaşayan 13 yaşındaki Elif Baysu, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde oturan arkadaşı Kardelen Koçak’ın evine misafirliğe gitti.

İkili bir süre zaman geçirirken iddiaya göre Koçak, Baysu’yu evine bırakmak istedi. Bunun üzerine öğleden sonra evden ayrılan iki arkadaştan bir daha haber alınamadı.

AİLELER KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Telaşlanan Baysu ve Koçak aileleri duruma polise bildirirken, ekipler iki arkadaşı bulmak için çalışma başlattı.

Kardelen Koçak’ın annesi Hülya Yılmaz kızının arkadaşıyla birlikte ortadan kaybolmasının hemen öncesinde aralarında ufak bir tartışma yaşandığını söyleyerek, “İnternette sosyal medya programı üzerinden bir çocuk buna mesaj yazmış o da ona yazmış. Çocuk aklı sonuçta. Ben de bunu fark edince ufak bir uyarma yaptım. O da bana ‘Anne yanlışlık olmuştur beni birisine benzetmiştir’ dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Sonrasında da bana yalan söylediğini söyledi ve o yazıştığı kişinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Ben de dedim ki seni rahatsız ediyorsa ben gerekeni yaparım demiştim. Arkadaşı Elif bize gelmişti güzel güzel oynadılar tatlı yediler. Ondan sonra Elif bana dedi ki ben gideceğim. Ben de tek başına gidemezsin dedim arabayla seni evine götürelim dedim. O da bana 'ben eve gitmeyeceğim Kardelen beni sokağın başına kadar götürebilir mi' dedi. Ben de tamam dedim. Saat 15.30’da çıktılar o saatten beri haberimiz yok. Herkes bir yandan arıyor. Her yere resimlerini verdik.” dedi.

İstanbul'da yaşayan Elif ve Kardelen'den haber alınamıyor VİDEO

ELİF'İN BABASI: KIZIM NEREDEYSEN ÇIK GEL

Elif Baysu’nun babası Hasan Baysu ise yaşanan olayı anlatarak kızına seslendi. Baysu, “Gittik etrafa baktık bulamadık. Kızım neredeysen gel biz seni özlüyoruz. Biz sana bir şey demedik. Senin hiçbir sorunun yok. Çık gel neredeysen bize haber ver” diye konuştu.

Öte yandan, Elif Baysu’nun annesi Temam Baysu ise röportaj öncesinde fenalık geçirdi. Baysu’nun yakınları gözü yaşlı anneyi ayıltmak için yardımcı oldu.