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    İstanbul'da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı

    Gaziosmanpaşa’da yaşlı bir adamı dövdüğü iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darbedildi.
    • 19.09.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:24
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    İstanbul'da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı

    İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı bir adamı dövdü.

    Şahsın adamı dövdüğünü gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı.

    Bu kez de şahıs ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

    Yaşlı adamı dövdü

    Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, yaşlı adamı döven şahsa saldırmaya başladı.

    Aldığı darbelerle yere düşen şahsa, bir süre yumruk ve tekme atıldı.

    Vatandaşlar cevap verdi

    Olay sonucunda taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ayrılırken, kulağından kan geldiği öğrenilen şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktardığına göre şahsın beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olayla ilgili tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi.

    Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı #1

    İstanbul da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı #2

    İstanbul da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı #3

    İstanbul da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı #4

    İstanbul da yaşlı adamı döven şahsa meydan dayağı #5


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