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İHA

İstanbul'daki kazada kan aktı..

Saat 20.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana gelen olayda, T.K.'nın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen 82 yaşındaki I.Y. isimli kadını altına alarak ezdi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, I.Y.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.