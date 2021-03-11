İstanbul'da yaşlı kadını 1 milyon TL dolandıranlara suçüstü

İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki A.N.G.'yi kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, ev telefonundan arayarak banka hesabındaki parasının yurt dışına transfer edilmek istendiğini, son anda durumu engellediklerini, kendisiyle iş birliği yapmasını istedi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSİ ARADI

Bankayı arayıp hesabındaki 1 milyon lirayı çekeceğini söyleyen A.N.G., ertesi gün bankadan çektiği parayı bir poşete koyarak kendisine belirtilen Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir kişiye parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

A.N.G'yi 7 Mart'ta tekrar arayan şüpheliler, yaşlı kadına evini de sattırmaya çalışması üzerine polis ekipleri, dolaylı müzakere yürüttü.

POLİSİN YÖNLENDİRMESİYLE TEKLİFİ KABUL ETTİ

Polisin yönlendirmesiyle teklifi kabul eden yaşlı kadın, bir gün sonra şüphelilere sattığı evin parasını Beşiktaş'ta belirledikleri adreste teslim edeceğini bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAPILIP TUTUKLANDILAR

Buluşma noktasında önlem alan polis, içi boş poşeti teslim alan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheli Erdal A. (20), Halil A. (27) ve Yakup A. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.