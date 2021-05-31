İstanbul’da yaşlı kadını' FETÖ' yalanıyla dolandırdılar

Telefonla aradıkları yaşlı kadının 90 bin lirasını alan sonra ise evini sattırarak 260 bin lirayı almaya çalışan çetedeki şahıslardan biri suçüstü yakalandı.

İstanbul'da yaşayan yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık çetesi, 2 hafta önce 60 yaşlarındaki Suna D.’yi telefonla aradı.

Kendisini “Komiser Muzaffer Kaya” olarak tanıtan şüpheliler, ardından “FETÖ/PYD operasyonu yaptık yakalanan şahıslar sizin isminizi verdi” sözleriyle kadını kandırdı.

90 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Görüşmenin ardından çete üyeleri kadına bankadan 90 bin lira kredi çektirdi. Kadını telefonla yönlendiren çete üyeleri ardından buluşma noktasına bırakılan parayı alarak kayıplara karıştı.

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EVİNİ DE SATTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Olaydan 1 hafta sonra şahıslar, “evini satması gerektiğini yoksa sıkıntı yaşayacağını” söylemeleri üzerine yaşlı kadın emlakçıya giderek evini 260 bin lira karşılığında sattı. Bu esnada çetenin yaptığı baskılar sonucu Suna D. emniyete giderek şikayette bulundu.

BEYOĞLU'NDA SUÇÜSTÜ BASKIN

Olayı dinleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadını telefonla arayan şahsı belirlenen adrese yönlendirmesini söyledi. Şahsı Kasımpaşa’da bir adrese yönlendiren kadın ve polis ekipleri, içeriye geçerek beklemeye başladı. Şahıslardan biri kendisiyle konuşan kadının bulunduğu adrese geldiği esnada polis ekipleri, kaçmaya çalışan dolandırıcı şahsı yakaladı. Şahsın suçüstü yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan yaşı küçük S.E. sağlık kontrolünden geçirilmesinin adından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs, Küçükçekmece İkitelli’den geldiğini ve parayı aldıktan sonra kaçacağını ancak yakalandığını belirtti. Şahıs yakalanmasının ardından diğer suç ortaklarının kaçtığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli S.E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının evini satarak elde ettiği parası ise kendisine teslim edildi.