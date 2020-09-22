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    İstanbul'da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı

    Yolda yürüyen bir kadının cüzdanını çalan şüpheli yakalanıp tutuklanırken, gerçekleştirdiği kapkaç anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 11:26
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    İstanbul'da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yolda yürüyen 68 yaşındaki H.G., kapkaççının hedefi oldu.

    Arkadan yaklaşan şahıs, kadının elinde tuttuğu çüzdanı çalıp kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Yaşlı kadın ise olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği çevredeki kamera görüntülerini izledi.

    İstanbul'da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen Muhammet Y. (29), 19 Eylül’de Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Polis, şüpheliyi giydiği kıyafetlerden teşhis ederken, evinin önünde yakalanan zanlının üzerinde aynı kıyafetler olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı #1

    İstanbul da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı #2

    İstanbul da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı #3

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