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- İstanbul'da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı
İstanbul'da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı
- İHA
- 22.09.2020 - 11:26
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yolda yürüyen 68 yaşındaki H.G., kapkaççının hedefi oldu.
Arkadan yaklaşan şahıs, kadının elinde tuttuğu çüzdanı çalıp kayıplara karıştı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Yaşlı kadın ise olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği çevredeki kamera görüntülerini izledi.
İstanbul'da yaşlı kadının elinden cüzdanını böyle çaldı
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen Muhammet Y. (29), 19 Eylül’de Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Polis, şüpheliyi giydiği kıyafetlerden teşhis ederken, evinin önünde yakalanan zanlının üzerinde aynı kıyafetler olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.