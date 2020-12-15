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    İstanbul'da yastığa zula yapan torbacı yakalandı

    Kısıtlamalar nedeniyle madde bağımlılarını eve çağırarak yer yastıklarına yaptığı zuladan uyuşturucu veren torbacı, polisin takibi sonucunda yakalandı.
    • İHA
    • 15.12.2020 - 10:48
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 10:49
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    İstanbul'da yastığa zula yapan torbacı yakalandı

    Emniyetin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

    İstanbul’da bir çok başarılı operasyona imza atan ekipler, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Gültepe Mahallesi'nde çalışma başlattı.

    KISITLAMA SAATLERİNDE EVİNE ÇAĞIRDI

    Bir şüphelinin saat 21.00’dan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında madde bağımlılarını evine çağırdığını belirleyen polis, şahsın uyuşturucu kullandırttığı ve sattığını tespit etti.

    Günlerce evi fiziki takibe alan Kağıthane polisi, içeriye çok sayıda kişinin giriş ve çıkış yaptığını belirledi.

    HEM KULLANDIRDI HEM SATTI

    Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Kağıthane Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis ekibi ve Mobil Park polisi, Akçil Sokak’taki eve dün saat 15.30 sıralarında operasyon düzenledi.

    İstanbul'da yastığa zula yapan torbacı yakalandı VİDEO


    ALIŞVERİŞ SIRASINDA YAKALANDILAR

    Polisin uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak eve giren polis, uyuşturucu satın almaya gelen Yasin A.’yı ve içerideki Vehbi U.’yu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından polis, evde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı.

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    YER YASTIKLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yapılan aramalarda yastıkların bile içerisine bakan Kağıthane polisi, yünlerin içerisinde gizlenmiş çok miktarda satışa hazır “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Yastıkların içerisini incelemeye devam eden polis, yer yatağının altında 1 adet tabanca ve hassas terazi de buldu.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Aramaların ardından maddelere ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar ise emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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