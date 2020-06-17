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- İstanbul'da yatarak araç kullanan sürücü kamerada
İstanbul'da yatarak araç kullanan sürücü kamerada
Küçükçekmece’de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.
- İHA
- 17.06.2020 - 09:44
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında 34 AN 6375 lüks otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken koltuğunu tamamen geri yatırdı.
Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü, yolda ilerleyen olan bir başka kişi görüntüledi.
GÜNEŞLENİR GİBİ KULLANDI
Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün, otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor.
İstanbul'da yatarak araç kullanan sürücü kamerada VİDEO
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.