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    Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı 2 öğrenci havaya savruldu

    Yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan iki öğrenci hızla gelen aracın çarpmasıyla havaya savruldu. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
    • 23.09.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 14:50
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    Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı 2 öğrenci havaya savruldu

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan iki genç kız dikkatsiz sürücü yüzünden metrelerce sürüklendi.

    Halkalı’dan Sefaköy yönüne giden otomobil, okuldan çıkan ve yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza çarptı.

    O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Küçükçekmece'de yaya yolunda otomobilin çarptığı 2 öğrenci havaya savruldu VİDEO

    İki öğrenci havaya savruldu

    Yaşanan kazada çarpmanın şiddediyle iki öğrenci önce havaya uçtu ardından savurularak yere düştü.

    İki öğrenci yaralanırken, otomobil sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Sürücü gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri ise kazadan sonra sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

    Küçükçekmece de otomobilin çarptığı 2 öğrenci havaya savruldu #1

    Küçükçekmece de otomobilin çarptığı 2 öğrenci havaya savruldu #2


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