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    İstanbul'da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti

    Bahçelievler'de gece saatlerinde bir kişi iddiaya göre yaya yolunu kapatan 10 aracın lastiğini kesti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 06.11.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 17:13
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    İstanbul'da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti

    İstanbul Bahçelievlerde bulunan Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde dün gece saat 03.00 sıralarında bir kişi park halindeki araçların lastiklerini bıçakla kesti.

    Özellikle yaya yolunu kapatan otomobillerin lastikleri kesildi.

    Sabah saatlerinde otomobillerinin lastiklerinin kesildiğini fark edenler, polise ihbarda bulundu.

    Sokaktaki araçların lastiklerini kesti

    Olay yerine gelen ekipler sokakta inceleme yaptıktan sonra şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Araç sahiplerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla lastiklerini değiştirirken bazıları da lastikçi çağırarak aracının tekerini değiştirdi.

    Öte yandan gece saatlerinde şüphelinin araçların lastiğini kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti ViDEO

    "Sabah geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaştık"

    Aracının lastiği patlatılan Aydın Karataş, "Sabah geldiğimizde böyle bir manzarayla karşılaştık. Lastiğimi kesmişler, mağduruz. Her sabah geldiğimde ilk önce arabayı kontrol ediyorum. Baktığımda lastik patlamıştı. Burada 4-5 kişinin daha lastiğinin aynı şekilde patladığını söyledi arkadaşlarım. Rastgele gelip patlatmış lastiği. Bunu kim yaptıysa gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

    İstanbul da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti #1

    "Yaya yolunu kapattığı için yukarıdan aşağıya bıçaklayarak gelmiş"

    DHA'nın aktardığına göre caddede dükkan işleten Batuhan Saltan ise "Sabah dükkanımızı açtık. Sanırım cadde üzerinde ilerleyen bir kişi gece vakti yaya yolunu kapatan araçların lastiklerini tek tek bıçaklayarak gelmiş. Aşağıda birkaç tane daha araç gördüm. Aynı sıkıntı onlarda da vardı. Sanırım yaya yolunu kapattığı için yukarıdan aşağıya bıçaklayarak gelmiş" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti #2

    İstanbul da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti #3

    İstanbul da yaya yolunu kapatan 10 otomobilin lastiklerini kesti #4


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