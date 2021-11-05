İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında durdurulan araçlar tek tek aranırken araçtakiler GBT taramasından geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

'HANNA' OTOMOBİLLERİ DİDİK DİDİK ARADI

Yapılan aramalara narkotik köpekleri de destek verdi. Taksim'de yapılan denetimlerde narkotik köpeği 'Hanna' durdurulan otomobilleri didik didik aradı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı VİDEO

HACİZLİ OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Denetim yapılan noktalardan biri de Kadıköy'dü. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, hakkında Hacizli Yakalama kararı bulunan bir otomobil çekici ile emniyet otoparkına çekildi.