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    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

    İstanbul genelinde Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında durdurulan araçlar tek tek aranırken araçtakiler GBT taramasından geçirildi.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 23:16
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    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

    Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

    'HANNA' OTOMOBİLLERİ DİDİK DİDİK ARADI

    Yapılan aramalara narkotik köpekleri de destek verdi. Taksim'de yapılan denetimlerde narkotik köpeği 'Hanna' durdurulan otomobilleri didik didik aradı.

    İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı VİDEO

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #1

    HACİZLİ OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Denetim yapılan noktalardan biri de Kadıköy'dü. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, hakkında Hacizli Yakalama kararı bulunan bir otomobil çekici ile emniyet otoparkına çekildi.

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #2

    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #3

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    İstanbul da Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı #5

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