İstanbul'da yeğenini bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de tedavi gören Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında iddiaya göre uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma yaşandı.

Deniz İnan Şimşek, tartışmada dayısını "Seni öldürürüm" diyerek tehdit etti.

YEĞENİNİ 2 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay günü Ufuk D.'nin krize girmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek'i boynundan ve göğsünden bıçakladı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BERABER YAKALANDI

Olay ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.'nin bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polis, katil zanlısı Ufuk D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Ufuk D., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.