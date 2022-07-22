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    İstanbul'da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi

    İnternetten yetkili servis ilanı vererek kendilerini arayanların evinden televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini tamir edeceğiz bahanesiyle çalan şebekeyi polis çökertti.
    • 22.07.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:40
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    İstanbul'da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi

    İstanbul'da dolandırıcıların akıllara durgunluk veren tezgahını polis ortaya çıkardı.

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten yetkili servis ilanı vererek dolandırıcılık yaptıklarını tespit ettiği şebeke üyelerini takibe aldı.

    Şüpheliler, kendilerini arayanların evine tamir yapmak için gittiği, televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinelerini  "Motoru yanmış", "Ana kart arıza yapmış" gibi bahanelerle alarak götürdüğü belirlendi.

    Şüphelilerin,  ayrıca tamir parası olarak 3 bin lira ile 7 bin lira arasında ücret aldıkları öğrenildi.

    Mağdurların numaralarını engellediler

    Aradan haftalar geçmesine rağmen tamir bahanesiyle aldıkları beyaz eşyaları geri getirmeyen, ön ödemelerini aldıkları paraları da iade etmeyen şüphelilerin, bir süre sonra mağdurların telefon numaralarını da engellediği tespit edildi.

    Bu yöntemle 11 kişiyi dolandıran şüpheliler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

    "5 bin lira tamir parası verdim"

    Mağdurlardan Erdal Tavşan, "Televizyonum bozulmuştu. İnternetten yetkili servis telefonu bulup aradım. Bir gün sonra geldiler. Televizyonu tamir edeceklerini söyleyerek aldılar.

    Ayrıca 7 bin lira olan tamir parasının 5 bin lirasını da onlara verdim. Ancak haftalarca beni oyaladılar. Ne paramı ne de televizyonumu geri verdiler. Daha sonrada ortadan kayboldular." ded.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildil. Öte yandan şebeke üyesi olduğu öğrenilen 1 şüphelinin de daha önce yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

    İstanbul da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi #1

    İstanbul da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi #2

    İstanbul da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi #3

    İstanbul da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi #4

    İstanbul da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi #5

    İstanbul da yetkili servis görünümlü dolandırıcılık çetesi #6


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