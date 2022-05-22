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    İstanbul'da yılan ile kedinin kavgası

    Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 22.05.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 14:40
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    İstanbul'da yılan ile kedinin kavgası

    İstanbul Büyükçekmece'de Kumburgaz Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan evin bahçesine girdi.

    Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti.

    Yavrularını yılandan korumaya çalıştı

    Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

    Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

    O anlar saniye saniye kaydedildi

    Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

    İstanbul'da yılan ile kedinin kavgası ViDEO

    İstanbul da yılan ile kedinin kavgası #1

    İstanbul da yılan ile kedinin kavgası #2


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