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İstanbul'da yılan ile kedinin kavgası
Büyükçekmece'de bir evin bahçesine giren yılan ile yavrularını korumaya çalışan kedinin mücadelesi, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 22.05.2022 - 14:22
- Güncelleme : 22.05.2022 - 14:40
İstanbul Büyükçekmece'de Kumburgaz Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan evin bahçesine girdi.
Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti.
Yavrularını yılandan korumaya çalıştı
Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.
O anlar saniye saniye kaydedildi
Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.
İstanbul'da yılan ile kedinin kavgası ViDEO