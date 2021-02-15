Kent genelinde gece boyunca devam eden yoğun kar yağışından dolayı yol kenarında bulunan ağaçlar devrildi.

İstanbul'da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahalle’de Oto Cadde üzerinde yol kenarında bulunan bir ağaç, yoğun kar yağışından dolayı park halinde bulunan aracın üzerine devrildi.

Belediye çalışanları iş makinesiyle devrilen ağacı, park halinde bulunan aracın üzerinden kaldırdı.

İtfaiye ekipleri devrilen ağacı, elektrikli testere yardımıyla keserek parçalara ayırdı.

Ağaçtan ayrılan parçalar iş makinesine yüklendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da yoğun kar yağışı ağaçları devirdi VİDEO

AĞAÇ YOLA SAVRULDU

Sarıyer'de de aşırı yağış nedeniyle yeşil alanda bulunan bir ağaç savrularak yol üzerine devrildi.

Olay esnasında güzergahta herhangi bir aracın bulunmaması ise olası kazanın önüne geçti.

Trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü.





