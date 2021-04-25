Freni boşalan tır, karşı yönden gelen otomobili sürükleyip, park halindeki 3 otomobile çarptı. Yokuş aşağı sürüklenen tırın otomobillere çarpma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstanbul Kağıthane ilçesinde Gürsel Mahallesi bir inşaattan malzeme yüklenen tır, yokuştan kaymaya başladı.

Karşı yönden gelen otomobili sürükleyen tır , art arda 3 otomobile daha çarptı. Ardından da hızını alamayarak kaldırıma çıkıp, çarptığı 2 ağacı devirdi.

4 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle olası bir faciadan dönülen kazada

4 otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine gelen polis ekibinin tutanak tutmasının ardından kazaya karşışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı.

"NORMALDE BURADA ÇOCUKLAR VARDI; FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Tırın çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü Doğukan Bağ, “Yukarıda inşaat var. Yüklü olan hafriyat kamyonu freni boşalarak önündeki araçlara çarparak ilerliyor. Allahtan sokağa çıkma yasağı vardı. Normal zamanda burada çocuklar oynardı. Burası cıvıl cıvıldı. Faciadan dönüldü. Hafriyat kamyonunun önündeki araçta yolcu da vardı ama Allah korudu. Yoksa şimdi burada cenaze vardı. Kaldırıma çıktıktan sonra ağaçları devirerek, durdu. Zaten buranın en büyük sıkıntısı yolun dar olmasına rağmen çift şeritli olması. Geliş gidiş olması. Araçlar birbirine sürterek, gidiyor. Buranın tek şerit olması lazım" dedi.

Kaza anı ise, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da yokuşta kayan tır, 4 aracı ezdi ViDEO







































