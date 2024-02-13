İstanbul'da yol kavgası: Birbirlerini fena dövdüler Kağıthane Çağlayan’da motosikletli sürücü ve araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık karıştı.

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İHA

İstanbull Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar, birbirlerinin üstüne yürüdü.

O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.

Kemerle saldırdı

Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)