İHA
İstanbull Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
İkili arasında başlayan sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar, birbirlerinin üstüne yürüdü.
O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.
Kemerle saldırdı
Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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