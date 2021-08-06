İstanbul'da yol kenarında mangal yapıldı

Piknik alanında yasaklanan mangalın ardından vatandaşlar, çözümü yol kenarlarında buldu.

İstanbul'da yüksek seyreden sıcaklık değerlerinin ardından sahillerde yoğunluk yaşandı.

Sahillerde ve parklarda toplanan vatandaşlardan bazıları serinlemek için denize girdi.

MANGALI YOL KENARINDA YAKTILAR

Orman yangınlarının ardından piknik yapılmasına getirilen kısıtlama nedeniyle vatandaşlar, mangallarını yol kenarlarında yaktı.

"BAŞKA YERDE İZİN VERMİYORLAR"

Yol kenarında mangal yapanlardan Eray Demir, “Bugün hava sıcaktı. Evden çıktık böyle bir hava almak için. Mangala geldik. Yakmaya başladık, birazdan da olursa yiyeceğiz inşallah. Başka yerde izin vermiyorlar, burada izin veriyorlar mangal yapmaya. İç taraflarda yasak.” dedi.

İstanbul'da yol kenarında mangal ViDEO

"MANGALA KARŞIYIM"

Piknik alanlarında mangal yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Ahmet Coşkun ise “Pikniğe gelen insan mangal yapmasın. Ben mangala karşıyım. Millet piknik yapacaksa evinden yiyeceğini zeytinyağlı, kahvaltı türleri alıp gitmesi lazım. Pikniğe gidenleri torbalar halinde görüyoruz.

"CİĞERİMİZ YANDI"

Pisliklerini de komple orada bırakıyorlar. Ciğerimiz yandı. Bulunduğumuz bölge yasak. Ama ileride mangal yapıyorlar. Zeytinburnu’nda oturuyoruz. Burası geldiğimizde dumandan durulmuyordu.” şeklinde konuştu.

"MANGAL YASAKLANSIN"

Mangal yakmanın yasaklanmasını isteyen Elmas Coşkun da “Gelen buraya yiyeceğiyle gelsin. Mangalı yasaklasınlar. Bundan hoşnut değiliz. Mangalın küllerini ve pisliklerini bırakıyorlar. Ormanlardan çöp topluyoruz. Devletin verdiği karara uysunlar.” şeklinde konuştu.