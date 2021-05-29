İstanbul'da yol kesip sopalarla saldırdılar

Pendik’te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü esnada eski eşinin kardeşleri tarafından önce aracının önü kesildi sonra darbedildi.

İstanbul Pendik Kaynarca’da öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın aleyhine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu da yanına alarak evine doğru yola çıktı.

DAYILAR, ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ ALAN BABAYA SALDIRDI

Mahkeme tarafından verilen karara itiraz eden çocukların Tarık Ç. ile Tayfun Ç. isimli dayıları babaya ait aracı uzun süre takip etti.

ÇOCUKLARI ZORLA ALMAYA KALKTILAR

Bir süre takipte kalan dayılar, yol üzerinde babaya ait aracın önünü keserek çocukları zorla almaya kalkışıp, babayı darbetti.

Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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