DHA
TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana gelen olayda, hafif ticari araçla otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, hız keserek trafiği yavaşlattı. Sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, arkada bulunan ve şerit değiştirmek isteyen sürücüye uzun süre yol vermedi.
Trafiği tehlikeye soktular
İki sürücü arasındaki yol verme inatlaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün tartıştığı otomobil sürücüsüne yol vermediği anlar görülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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