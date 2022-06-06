İstanbul'da otomobil ve otobüs sürücüsünün karıştığı yol verme kavgası yolcular tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde, İkitelli istikametine giden belediye otobüsü ile aynı yöne giden başka bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü aşağıya inip, otomobil sürücüsüne tekme attı.

Tekme yiyen şahıs sopayı çıkardı

Sürücü de yanındaki sopayla otobüs şoförüne saldırmaya başladı.

O sırada diğer sürücüler engel olmaya çalıştı. Ancak erkek şahıs, otobüsün içine girip şoföre vurmak istedi, içeri giremeyince dışarıdan otobüse sopayla vurdu.

O anlar kamerada

O anlar bir yolculunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İHA'nın hanerine göre diğer sürücülerine araya girmesiyle olay şahıslar ayrıldı.

İstanbul'da yol verme kavgası ViDEO





