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İstanbul'da yol verme kavgası
- DHA
- 30.04.2021 - 15:01
- Güncelleme : 30.04.2021 - 15:08
Esenyurt'ta minibüs sürücüsü Deniz Gülmez ile hafif ticari aracın sürücüsü Arda Erdabak arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Erdabak'ı darbetti.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darbeden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Erdabak'ı yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdabak'ı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Erdabak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yol verme kavgası VİDEO
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay yerinde tanıkların söylediği plakalardan adresleri tespit eden polis ekipleri saldırganları yakaladı. Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar adliyeye sevk edildi.
DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan darp anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tartışmanın başlangıcı, minibüsteki saldırganların araçlarından inerek hafif ticari aracın sürücüsünü darbetmeleri ve kaçmaları yansıdı.