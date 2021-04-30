İstanbul'da yol verme kavgası

Yol verme kavgasında iki kişi tarafından darbedilen ticari araç sürücüsü hastanelik oldu.

Esenyurt'ta minibüs sürücüsü Deniz Gülmez ile hafif ticari aracın sürücüsü Arda Erdabak arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Erdabak'ı darbetti.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darbeden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Erdabak'ı yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdabak'ı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Erdabak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinde tanıkların söylediği plakalardan adresleri tespit eden polis ekipleri saldırganları yakaladı. Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar adliyeye sevk edildi.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan darp anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tartışmanın başlangıcı, minibüsteki saldırganların araçlarından inerek hafif ticari aracın sürücüsünü darbetmeleri ve kaçmaları yansıdı.