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İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 kişi yaralandı Trafikte çıkan yol verme tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri arabasından çıkardığı silahla diğer aracın şoförünü bacağından vurarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.