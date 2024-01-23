DHA
Trafik magandaları terör estirmeye devam ediyor.
Olayın adresi bu sefer İstanbul oldu.
Yol verme tartışması kavga dönüştü
Gaziosmanpaşa ilçesinde dün saat 13.20 sularında iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışma sırasında otomobil sürücüsü üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti.
Bacağında vurdu
Daha sonra diğer aracın sürücüsünü bacağından vurdu. Yaşananların ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine saplık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri olay yerinde yaralı sürücünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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