İstanbul'da yola beton döken beton mikseri şoförlerine 8 bin lira ceza kesildi İstanbul'da seyir halindeyken yola beton dökerek ileleyen 2 ayrı beton mikserlerinin şoförü yakalandı. Şoförlere toplam 8 bin 287 lira para cezası uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesin Basın Ekspres Yolu üzerinde ve Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde 23 Mart Cumartesi günü seyir halindeki 2 ayrı beton mikserinin yola çimento dökerek ilerlediği görüldü.

O anları trafikteki diğer sürücüler cep telefonlarıyla kaydetti.

Polis ekipleri görüntülerden yola çıkarak Maltepe'de ilerleyen beton mikserinin şoförünün Y.K., Küçükçekmece'deki şoförünün ise A.D. olduğunu tespit etti.

Toplam 8 bin lira ceza

Yakalanan şoförlere yükü kara yoluna saçılacak şekilde yüklemek maddesinden 2 bin 880, araçlardan bir şey atmak veya dökmek maddesinden bin 380 lira, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak maddesinden bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Y.K.'ye farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak maddesinden 2 bin 647 lira olmak üzere iki şoföre toplamda 8 bin 287 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca yakalanan şoförler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)