İstanbul'da yolcu, indirildiği minibüsün camını kırdı

Minibüste fazla olduğu gerekçesiyle indirilen kişi, aracın camını yumruklayarak kırdı. Minibüse saldıran kişi, kolundan yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir minibüs, yolcunun saldırısına uğradı.

İddiaya göre, 34 TMF 44 plakalı minibüse binen yolcu Y.B. (20), sürücü Rıdvan Yılmaz tarafından koronavirüs salgını nedeniyle araçtaki yolcu sayısının yasal sınırın üzerinde olduğu gerekçesiyle cadde üzerinde minibüsten indirildi.

SİNİRLENİP CAMI YUMRUKLADI

Duruma sinirlenen genç yolcu Y.B., aracın kapısındaki camı yumruklayarak kırdı. Cam parçaları Y.B.’nin kolunu keserken olay yerine ihbar üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kesik nedeniyle kolundan ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Rıdvan Yılmaz isimli sürücü ise şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

KOLUNU KESTİ

Bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Bir ses geldi, cam aşağıya indi. Çocuk kolunu tutmuş koşuyordu. Minibüs almıyor diye vurmuş. Kolunu bileğini kesmiş, kan fışkıyordu. Bez sardık ambulans çağırdık." dedi.

Minibüsün sahibi İlkin Yılmaz ise “Minibüs koltukları doluymuş. Almıyor diye hem şoföre hakaret etmiş hem de arabanın camını kırmış.” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde minibüsün yanaşması Y.B.’nin araçtan indikten sonra minibüs sürücüsü ile tartışması ve sonrasında camı yumruklayarak kırıp olay yerinden ayrılması görülüyor.

Görüntülerin devamında ise Y.B.’nin olay yerine kolunu tutarak dönmesi ve vatandaşların yardım etmesi görülüyor.