İstanbul'da yolcu kılığında bindiği taksiyi çalıp işe çıktı

Şoförün tuvalete gitmek için araçtan inmesini fırsat bilen yolcu kılığındaki hırsız, aracı çalıp 3 gün boyunca taksicilik yaptı. Şüpheli, ihbar üzerine Avcılar'da yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde müşteri kılığında 34 THA 05 plakalı taksiye binen Adülsamet Karataş, babasının bulunduğunu öne sürdüğü Çatalca yolundaki tır parkına giderken bir süre sonra şoförden aracı durdurmasını istedi.

ŞOFÖR TUVALETE GİTTİ, YOLCU TAKSİYİ ÇALDI

Şoför Şah Murat Atabey bu sırada tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi, Adülsamet Karataş ise üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak bölgeden kaçtı.

Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı

ARAÇ 3 GÜN SONRA BULUNDU

Atabey, taksinin çalınması üzerine hemen polisi ararken aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubu ile aracın plaka ve fotoğrafını paylaşıp yardım istedi.

Araç iki gün bulunamadı. Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Atabey'e bilgi verdi.

HIRSIZ KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Bunun üzerine bölgeye Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri sevk edildi. Meydanda park halinde bulunan takside oturan şüpheli, araçla hızla kaçmak istedi. Polisler, 'Dur' ihtarına uyulmaması üzerine taksinin lastiklerine ateş açtı.

Patlak lastiklerle döner kavşak etrafında 4 kez tur atan Karataş, hızı düşen aracın kapısını açarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Çalışır halde bıraktığı taksi, meydandaki bir manavın hemen yanındaki ağaca çarparak dururken, şüpheli Adülsamet Karataş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Araç çekici ile bölgeden alınırken, taksi şoförüne aracının bulunduğu bilgisi verildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan arşiv taramasında Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı belirlendi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis takibini gören manavda çalışan Ahmet Kulüp, çalınan otomobilde polisin uyuşturucu da bulduğunu belirterek "Kaçmaya çalışırken dükkanın tam yanındaki ağaca çarptı. Çalışır vaziyette arabayı bırakıp kaçtı. Hemen yakınları yola kaçtı. Polisler sağ olsun yakaladılar. Böyle adamları salmasınlar. Bunlar suç makinesi." dedi.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta inceleme yaparken, uyuşturucu bulunup-bulunmadığına dair bilgi vermedi.

"ÇALIP İŞE ÇIKMIŞ"

Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Atabey, 2021 model aracı yeni aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Onu Beylikdüzü'nde müşteri diye almıştım. Çatalca yolundaki tır garajında bulunduğunu belirttiği babası ile görüşecekmiş. Durmamı istedi. Ben de durdum, tuvalet ihtiyacımı gidermek için inmiştim. Saat 05.00-06.00 gibiydi. 5 metre uzaklaştım ki arabayı çalıştırıp kaçtı. Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor.

"UYUŞTURUCU SATMIŞ, MÜŞTERİLERİ DOLANDIRMIŞ"



Hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. 40'tan fazla suçtan kaydı varmış. Allah belasını versin."





"ARACIN ÜZERİNE 'VUR BENİ' YAZISI YAPIŞTIRMIŞ"

Çalınan taksinin bulunması ve şüphelinin yakalanmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Atabey, "Gitmiş aracın üstüne 'Vur beni' diye stiker yapıştırmış. Polis de oradan vurmuş keşke vursaydı, millet bundan kurtulurdu." diye konuştu.