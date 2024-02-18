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İstanbul'da yolcu minibüslerinin trafikte yarıştığı anlar kamerada

İstanbul'da yolcu minibüslerinin trafikte yarıştığı anlar kamerada Öne geçmek için trafiğe açık caddede yarış yapan 3 minibüs şoförünün o anları cep telefonu görüntülerine yansırken, minibüs şoförleri polis tarafından gözaltına alındı.