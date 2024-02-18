Trafikte gün geçmiyor ki kural ihlalleri kazaya davetiye çıkarmasın.
Bu kez görüntüler İstanbul'dan.
Kartal ilçesinde dün öğle saatlerinde cadde üzerinde S.A., H.D. ve H.S. yönetimindeki 3 yolcu minibüsü yarışmaya başladı.
Yarış anları kamerada
Öne geçmeye çalışan minibüs şoförleri, bu sırada trafiği tehlikeye attı.
O anlar arkadan gelen bir araç sürücüsünü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekipler harekete geçti
Minibüs şoförlerinin yarıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ceza yağdı
Ekipler, 3 minibüs şoförünü gözaltına aldı. Minibüs şoförlerine Karayolları Trafik Kanunu'nun; 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' maddesinden bin 506 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 lira, 'Öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek' maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 8 bin 658 lira para cezası uygulandı.
Minibüs şoförleri hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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