İstanbul'da yolcu seçen taksicilerin araçları çekildi

İstanbul genelinde devam eden taksi denetimlerinde, yolcu seçtikleri belirlenen 2 şoförün aracına çekici ile el konuldu.

İstanbul'da özellikle mesafe ve yolcu seçen, para üstü vermeyen, turistleri dolandıran taksicilere yönelik denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimleri sıklaştırdı.

YOLCU SEÇEN TAKSİCİLERİN ARAÇLARI BAĞLANDI

Dün akşam Mecidiyeköy'deki uygulama sırasında yolcu seçtikleri tespit edilen 2 taksicinin aracı bağlandı.

Müşteriyi kabul etmeyen taksiciler, polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicilerin araçları, trafikten men edildi