İstanbul'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

DHA
İstanbul'da korkunç saldırı...
Sultangazi ilçesinde Abdülhakim Üren isimli genç, caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden üç kişiden biri tarafından silahla vuruldu.
Yaşanan saldırı sonrası şüpheli şahıslar kaçtı.
Saldırı üzerine çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası yaralanan Üren'e ilk müdahale ardından ambulansla bölge hastanesine kaldırıldı.
Genç adam, hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler harekete geçti
Üren'e yapılan silahlı saldırının nedeni henüz bilinmezken polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaçan üç şüpheli şahısla iligili yakalama çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış