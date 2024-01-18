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İstanbul'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

İstanbul'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Yolda yürüdüğü sırada takip edildiği üç şüpheli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan adam sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.