İstanbul’da yolu karıştıran sürücü kazaya neden oldu

Tabela olmaması nedeniyle yolu karıştıran otomobil sürücüsü, geri manevra yaptığı esnada motosikletliye çarptı. Yere savrularak yaralanan motosikletli, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul TEM otoyolu Edirne istikameti yönüne açılan yeni kara yolu nedeniyle yolu karıştıran otomobil sürücü, geri manevra yapınca Okmeydanı istikametine seyir halinde olan motosikletliyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosikletten yere savrulan sürücü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonucu ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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“KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE YOLA ÇIKINCA MOTOSİKLETLİYE VURDU”

Kazayı gören Fatih Tan, “Şimdi burada tabela olmadığı için insanlar sağ tarafa, yanlış yola giriyorlar. Yanlış girdiği fark edince geri manevra yapıyor ve tekrardan soldaki yola bağlanmaya çalışıyorlar. Buradaki beyaz arabada aynı şekilde geri geri çıktı, kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca o anda motosikletliye vurdu. Motosiklet bayağı savruldu, sürücünün bilinci açıktı ama hiç hareket edemiyordu. Yaralandığı için ambulansı aradım geldiler.” dedi.