İstanbul’da Youtuber, metrobüs üzerinde Avrupa’dan Asya yakasına geçti

Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen Yunus Emre Özer isimli Youtuber, metrobüs üzerinde Asya’dan Avrupa yakasına geçti. Beğeni uğruna yapılan tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı.

İstanbul’da sosyal medyada beğeni artırmak için metrobüs, otobüsler üzerinde yolculuk yapan Yunus Emre Özer isimli Youtuber, tehlikeli şovlarına devam etti.

Daha önceden Merter’de metrobüsün üzerine çıkıp 5 durak yolculuk yapan, Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanıp 12 durak giden ve Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üzerine atlayan Özer, yeni şovu için Okmeydanı Hastane metrobüs durağının önüne geldi.

DURAĞIN ÜZERİNE TIRMANIP METROBÜSE ATLADI

Daha önce polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılan Özer, önce durağın üzerine tırmandı, sonra yanaşan metrobüsün üzerine atladı.

ASYA’YA GEÇTİ, İLK DURAKTA İNDİ

Metrobüsün üzerinde yatarak Avrupa kıtasından Asya yakasına geçen Özer, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçtikten sonra ilk durakta indi.

Özer hem sürüş güvenliğini hem kendi canını tehlikeye attığı o anları kameraya aldı.

GÜVENLİK GÖREVLESİNDEN KAÇTI

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen Özer, kendisini fark eden güvenlik görevlisinden koşarak kaçmaya başladı.

Özer, metrobüs üzerindeki tehlikeli yolculuğunu sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.