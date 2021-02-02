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    İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası

    Fatih'te, trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 12:44
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    İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası

    İstanbul'un Fatih ilçesinde, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Otomobilin sürücüsü aracından çıkarak taksinin yanına geldi.

    Sürücü, taksinin kapısını açıp şoför ile tartışmaya başladı.

    İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası VİDEO

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücü, şoföre vurmaya başladı.

    Yumruk yumruğa kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da yumruk yumruğa yol verme kavgası #1

    İstanbul da yumruk yumruğa yol verme kavgası #2

    İstanbul da yumruk yumruğa yol verme kavgası #3

    İstanbul da yumruk yumruğa yol verme kavgası #4

    İstanbul da yumruk yumruğa yol verme kavgası #5

    İstanbul da yumruk yumruğa yol verme kavgası #6

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