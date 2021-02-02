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- İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası
İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası
Fatih'te, trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
- DHA
- 02.02.2021 - 11:56
- Güncelleme : 02.02.2021 - 12:44
İstanbul'un Fatih ilçesinde, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Otomobilin sürücüsü aracından çıkarak taksinin yanına geldi.
Sürücü, taksinin kapısını açıp şoför ile tartışmaya başladı.
İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası VİDEO
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücü, şoföre vurmaya başladı.
Yumruk yumruğa kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.