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İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası

İstanbul'da yumruk yumruğa yol verme kavgası

Fatih'te, trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.