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İstanbul'da yumruklu trafik kavgaları: Kadın sürücüyle tartıştı, meydan dayağı yedi

İstanbul'da yumruklu trafik kavgaları: Kadın sürücüyle tartıştı, meydan dayağı yedi Beyoğlu’nda iddiaya göre trafikte yol verme tartışması esnasında bir kadınla tartışan adama diğer sürücüler adeta meydan dayağı attı. Bakırköy’de ise yol verme tartışması yaşayan kadın sürücüler arasında çıkan tartışmada bir kadın aracından inerek diğer aracın camını yumrukladı.