İstanbul’un çeşitli ilçelerinde trafikte yine sinirler gerildi.
Birçok sürücü kimi zaman yol verme kimi zaman da başka nedenlerle birbirine girdi.
Beyoğlu Kasımpaşa’da iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Çevredeki vatandaşlar olaya dahil oldu: Meydan dayağı attılar
O esnada iddiaya göre tartıştığı kadına laf söyleyen adam, çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla adeta meydan dayağı yedi.
Yumrukların havada uçuştuğu anlarda sürücüyü, yine araya giren vatandaşlar güçlükle kurtardı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bakırköy’de ise iki kadın sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından dolayı kavga çıktı.
İki kadın sürücü tartışmaya başladı: Aracın camını yumrukladı
Birbirleriyle inatlaşan sürücüler ısrarla yol vermeyince sürücünün yanında oturan bir kadın, araçtan inerek diğerine doğru koştu.
Sinirlerine hakim olamayan kadın, seyir halinde ilerleyen aracın camını yumruklayarak otomobili durdurdu ve tartışmaya devam etti.
O anlar saldırıya uğrayan kadının cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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