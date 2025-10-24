İstanbul'da yürürken kalp krizi geçiren yaşlı adamı polis suni teneffüs ile kurtardı

- İstanbul Maltepe'de 70 yaşındaki M.A., yürürken kalp krizi geçirdi.
- Trafik polisinin suni teneffüs müdahalesiyle hayata döndürüldü.
- Ardından gelen sağlık ekipleri M.A.'yı hastaneye kaldırdı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kalp krizi geçirdi, hızlı müdahale ile hayata döndü...
İstanbul'da Maltepe ilçesi Bağdat Caddesi’nde 70 yaşındaki M.A. isimli vatandaş, yürürken aniden kalp krizi geçirerek olduğu yere yığıldı.
POLİS OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ
Olay yerinde bulunan trafik polisi, M.A. isimli vatandaşa vakit kaybetmeden suni teneffüs yaptı.
Polisin hızlı ve doğru müdahalesiyle yaşlı adam hayata döndü.
YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gelmesinin ardından M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.