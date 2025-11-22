İstanbul'da yürüyen kadının çantasını çaldı Bahçelievler'de kaldırımda yürüyen kadının çantasını ve başka bir kişinin de telefonunu kapıp kaçan kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan D.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Bahçelievler'de kaldırımda yürüyen kadının yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapıp koşarak olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelinin eşkalini belirlemek için sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. BİR İHBAR DAHA YAPILDI Polis ekiplerine 17 Kasım'da, aynı yöntemle bir kişinin daha cep telefonu aynı yöntemle çalındığı ihbarı geldi. Yine güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin D.C. olduğunu tespit etti. GÖZALTINA ALINDI Ekipler, D.C.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, başkasına ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan D.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. YANINA YAKLAŞIP ÇALDI Öte yandan kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının kaldırımda yürüdüğü sırada şüphelinin yanına yaklaşıp çantasını kapıp kaçtığı görülüyor. 3. Sayfa Haberleri İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

