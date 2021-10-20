Polis ekipleri, metrobüs duraklarında dilencilik yapan ve dilendiren kişilere yönelik operasyondan düzenledi.

Son günlerde metrobüslerde sıkça görülen çocuk dilenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler dilencilik yapan ve çocukları dilendiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

36 ÇOCUK TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında metrobüslerde zorla dilendirilen 36 çocuk tespit edilerek koruma altına alınırken, dilendirenlerin ise hakkında işlem başlatıldı.

AİLELER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Çocukların ailelerinin de bulunmasıyla birlikte sayı 61'e ulaştı. Aileler hakkında, 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan' ve 'Dilencilik' suçundan işlem başlatıldı.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen yabancı uyruklu kişiler hakkında ise gerekli işlemlere başlandı.

İstanbul'da zorla dilendirilen 36 çocuk koruma altına alındı VİDEO



340 KİŞİYE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin ocak ayından itibaren yaptığı çalışmalar sonucunda dilencilikten 340 kişiye adli işlem, 30 bin 561 kişiye de idari işlem yapıldığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ekipler, çocukların dilendirilmesi ve ekonomik olarak sömürülmesine karşı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.