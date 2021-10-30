İstanbul'da hasta bebek için toplanan para çalındı

1 yaşındaki hasta bebeğin tedavi masrafları için markete konulan kumbara, kadın hırsız tarafından çalındı. Mahalle, hırsızlığa isyan etti.

İstanbul Çekmeköy'deki bir mahallede, 1 yaşındaki bebeğin tedavi masrafları için markete kumbara konuldu.

Akşam saatlerinde markete gelen kimliği belirsiz kadın, çalışanın başka müşteriyle ilgilendiğini gördüğü anda, kumarayı çantasına attı.

KUMBARAYI ÇALDI, KAYIPLARA KARIŞTI

Kimseye fark ettirmeden çaldığı kumara ile kayıplara karışan şüpheli kadından, bir daha haber alınamadı.

Hırsızlık anı, kameraya yansıdı.

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"İNSANLIK BU SEVİYEYE Mİ DÜŞTÜ"

Mahalle sakinlerinden Yeliz Mengü Kaya, "Mahallemizde yaşayan bir ailemizin hasta çocuğu var. Bizler de yardım amaçlı markete kumbara koymuştuk. Maalesef bu kumbara market sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiği sırada bir başka kişi tarafından çalındı. Kumbarada biriken parayı almak için geldiğimizde çalındığını öğrendik. İnsanlık bu seviyeye mi düştü? Diyecek başka bir sözüm de yok. Çocuğun ailesi de olayı duyunca çok şaşırdı ve üzüldüler. Bu konuda insanlarımızın biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum." dedi.