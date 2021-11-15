Euro
11.4435
-0.08%
Dolar
9.9883
-0.11%
Altın
597.35
-0.44%
Borsa
1.704
4.03%
Bitcoin
663.357
2.51%
BTXN Coin
21.20
-0.18%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    İstanbul'daki bir minibüse gaspçıların silahlı saldırısı

    İki motosikletli gaspçı, minibüsün camını kırarak içeriye girdi. H.C. isimli şahsın kafasına silah dayanarak, yüklü miktarda parası gabpedildi
    • İHA
    • 15.11.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'daki bir minibüse gaspçıların silahlı saldırısı

    Başakşehir'de geçtiğimiz ayda ayakkabıcılar sitesinde kardeşi ile ortak şirket işleten H.C. isimli şahıs, akşam saatlerinde minibüse bindi.

    Ardından gelen iki motosikletli, kaza süsü verek aracı durdurttu.

    KAFASINA SİLAH DAYAYARAK GASP ETTİLER

    Motosikletlilerden biri aracın camını kırıp, minibüse girerek H.C.'nin başına silah dayayarak  45 bin dolar, 23 bin euro, 35 bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bulunan çantayı alıp kaçtı.

    Olayın ardından H.C., hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İstanbul'daki bir minibüse gaspçıların silahlı saldırısı ViDEO

    İstanbul daki bir minibüse gaspçıların silahlı saldırısı #1

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlattığı çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gaspçıların kimliklerini tespit etti.

    Gözaltına alınan şahıslardan Ali Artan (23) ve yabancı uyruklu Mahmoud Alkadour (19) Başakşehir'de sokak gözaltına alındı.

    Olayda kullanılan motosikletin sahibi A.Ü. de tespit edilerek Esenyurt'ta yakalandı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan ve Alkadour çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    İstanbul daki bir minibüse gaspçıların silahlı saldırısı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir