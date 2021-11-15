İstanbul'daki bir minibüse gaspçıların silahlı saldırısı

İki motosikletli gaspçı, minibüsün camını kırarak içeriye girdi. H.C. isimli şahsın kafasına silah dayanarak, yüklü miktarda parası gabpedildi

Başakşehir'de geçtiğimiz ayda ayakkabıcılar sitesinde kardeşi ile ortak şirket işleten H.C. isimli şahıs, akşam saatlerinde minibüse bindi.

Ardından gelen iki motosikletli, kaza süsü verek aracı durdurttu.

KAFASINA SİLAH DAYAYARAK GASP ETTİLER

Motosikletlilerden biri aracın camını kırıp, minibüse girerek H.C.'nin başına silah dayayarak 45 bin dolar, 23 bin euro, 35 bin lira ve 1.5 milyon liralık çek bulunan çantayı alıp kaçtı.

Olayın ardından H.C., hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışma başlattığı çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gaspçıların kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan şahıslardan Ali Artan (23) ve yabancı uyruklu Mahmoud Alkadour (19) Başakşehir'de sokak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan motosikletin sahibi A.Ü. de tespit edilerek Esenyurt'ta yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan ve Alkadour çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.Ü. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.