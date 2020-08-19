İstanbul'daki cinayetin arka planı ortaya çıktı

Cinayeti işleyen Murat D., eşinin maktul ile birlikte yaşamaya başladığını söyledi.

İstanbul Sancaktepe’de, dün yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgasında kan döküldü.

Dün gece saat 00.20 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde yaşanan olayda şüpheli Murat D., 10 yıllık arkadaşıyla gönül ilişkisi yaşayan eşinin birlikte kaçtığını öğrendi.

Bunun üzerine yaşanan telefon konuşmasının ardından Murat D. ile arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu boş arazide buluştu.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İkili arasında bir süre tartışma yaşanmaya başlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D., yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Hamurcuoğlu'nu vurarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilen Mehmet Hamurcuoğlu’nun, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sancaktepe'de boş arazide cinayet ViDEO





YASAK AŞK

Olay yerinden kaçan Murat D. ise Kadıköy’de suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, Mehmet Hamurcuoğlu ile yaklaşık 10 yıldır arkadaş olduğunu, 9 Haziran 2020’de eşinin maktul şahıs ile beraber kaçtığını ve beraber yaşamaya başladıklarını ifade ederek, telefonda tartıştıklarını belirtti.