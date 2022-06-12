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    İstanbul'daki çocuk, çakmakla oynarken evi yaktı

    Avcılar'da bir çocuk ağabeyinin çakmağıyla oynarken evin yanmasına neden oldu. Yangın sonucu hem hane hem eşyalar kullanılamaz hale geldi.
    • 12.06.2022 - 09:43
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    İstanbul'daki çocuk, çakmakla oynarken evi yaktı

    İstanbul Avcıları'ın Cihangir Mahallesi’nde dört katlı binadaki dubleks evde yangın çıktı.

    Alparslan Günay’a ait evde bulunan çocuklardan biri ağabeyine ait çakmakla oynamaya başladı.

    Yangın çıktı

    Ateşle oyun oynanmaması gerektiğini bilmeyen çocuk, plastik merdivene çakmağı tutunca ortalık bir anda alevlere teslim oldu.

    Yangını fark eden çevredekiler, evdekileri tahliye edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

    Müdahale edildi

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken dumandan etkilenen 4 itfaiye eri bina önünde dinlendirildi.

    "Ağabeyinin çakmağıyla oynarken yangın çıktı"

    Yangının söndürülmesinden sonra konuşan Alparslan Günay'ın polise verdiği ilk ifadede, "Oğlum ağabeyinin çakmağıyla oynarken yangına neden oldu." dediği öğrenilirdi.

    Tüm eşyalar yandı

    DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede dubleks evdeki bütün eşyaların tamamen yandığı belirlendi.

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