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İstanbul'daki çocuk, çakmakla oynarken evi yaktı

İstanbul'daki çocuk, çakmakla oynarken evi yaktı

Avcılar'da bir çocuk ağabeyinin çakmağıyla oynarken evin yanmasına neden oldu. Yangın sonucu hem hane hem eşyalar kullanılamaz hale geldi.